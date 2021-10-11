69 жителей Белгородской области находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 56264 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1949 года рождения и житель Белгорода 1967 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1972 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ, жительница Ракитянского района 1966 года рождения и житель Белгородского района 1954 года рождения, проходившие лечение в Шебекинской ЦРБ

За это же время 243 пациента заболели, а выздоровели – 19.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 56264 человека, выздоровели – 49246, умерли – 1218.

Сейчас из 1662-х госпитализированных 69 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

15069 белгородцев - на самоизоляции, 19342 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 147926 - сняты с самоизоляции.