«Пойдем домой!» - белгородцам предлагают выбрать себе четвероногого друга

Белгородцы могут выбрать себе друга на выставке "Пойдем домой!". фото: Артем Гребеник.

В субботу, 16 октября, в Центральном парке Белгорода с 11 до 15 часов пройдет уже знакомое горожанам мероприятие - выставка-раздача бездомных собак «Пойдем домой!». Любой желающий сможет выбрать себе питомца из пансионата. Волонтеры обещают привезти сразу тридцать собак. Как отмечают организаторы, все животные здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни.

Белгородцев приглашают посетить выставку вместе с детьми. Это не только возможность завести себе четвероногого друга, но и получить позитивные эмоции от общения с питомцами. Организаторы расскажут о животных, уходе за ними и о том, как стать волонтером. Тем, кто захочет взять собаку в семью, необходимо иметь при себе паспорт. Желающие также могут порадовать четвероногих подарками.