На Белгородчине после капитального ремонта открыли еще один детский сад

В детском саду размещены логопедический кабинет, медицинский блок, четыре возрастные группы, которые посещает 101 ребенок. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

Детский сад «Березка» в села Засосна Красногвардейского района открыли после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Здание дошкольного учреждения 1973 года постройки теперь отвечает всем современным стандартам. На его обновление выделено более 11 миллионов рублей, большая часть – из областного бюджета.

Изменения видны уже при входе на территорию детского сада: установлены новые беседки, тротуарной плиткой выложены дорожки. По весне здесь планируют разбить клумбы, обустроить беговую дорожку. Стены здания покрыты декоративной штукатуркой, выполнена его подсветка.

В детском саду размещены логопедический кабинет, медицинский блок, четыре возрастные группы, которые посещает 101 ребенок. Во всех помещениях установлена современная мебель. На пищеблоке повара будут использовать новое оборудование.