Белгородские волейболисты одержали первую победу в чемпионате

Мохамед Аль Хачдади. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

Во втором туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» принимал на своей площадке нижегородский АСК. Эта игра вошла в историю – наши парни провели первый матч на новой «Белгород Арене».

Нижегородцы, сенсационно победившие в первом туре в Уфе, в этот раз смогли создать подобие борьбы лишь в третьем сете. Первые два хозяева уверенно выиграли – 25:17 и 25:15. В третьей партии АСК в концовке вел 22:20, но в итоге хозяева праздновали победу – 25:22 и суммарные 3:0.

Самым результативным у нас стал Мохамед Аль Хачдади - 16 очков. Неманья Петрич и Алексей Самойленко заработали по 11 баллов.

Напомним, что в первом туре белгородцы уступили в Москве действующему чемпиону «Динамо» - 2:3.

После двух туров «Белогорье» делит 4-5-е места с кемеровским «Кузбассом» (по 4 очка). Лидируют новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань» (по 6).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 16 октября в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом» (6-е место, 3 очка). Начало встречи в 18:00.