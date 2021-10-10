Белгородский «Салют» в пятый раз подряд обыграл «Калугу»

14 октября «Салют» сыграет в гостях с брянским «Динамо». Фото со страницы «Салюта» в VK.

Сегодня в рамках 15-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» переиграл в Калуге местный одноименный клуб.

Гости еще до перерыва предопределили исход встречи. Дублем отметился Владимир Мастеров (24-я, 25-я), один раз отличился Денис Дегтев (43-я).

Во втором тайме хозяева лишь свели отставание в счете к минимуму. Иван Сергеев подарил надежду на спасение, а Николай Суханов установил окончательные цифры на табло – 2:3 в пользу «Салюта».

«Салют»: Ковалев, Викторов, Мастеров, Крикуненко, Большунов (Контанистов, 89), Малахов, Дудайти (Канищев, 57), Корнеев, Корольков (Матвевнин, 71), Агеев (Жилмостных, 89), Дегтев.

Это уже пятая кряду победа белгородцев над калужанами (без учета Кубка). В последний раз наши парни теряли очки в очных встречах 27 апреля 2019 года (2:2, дома).

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 29-ю очками в активе делит второе – четвертое места с динамовцами из Брянска и Владивостока. Единолично лидирует «Саратов» - 31 балл. В ТОП-5 также входит «Рязань» (25).

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с семью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с 11-ю точными ударами.

Теперь 14 октября «Салют» сыграет в гостях с брянским «Динамо».