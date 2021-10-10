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Здоровье10 октября 2021 11:00

Свыше 56 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 31 человек вылечился от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки 236 пациентов заболели, а выздоровел – 31.

За минувшие сутки 236 пациентов заболели, а выздоровел – 31.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1930 и 1940 годов рождения, житель Белгорода 1935 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - житель Старооскольского городского округа 1939 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1940 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, и жительница Шебекинского городского округа 1975 года рождения, проходившая лечение в Шебекинской ЦРБ.

За это же время 236 пациентов заболели, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 56021 человек, выздоровели – 49227, умерли – 1213.

Сейчас из 1579-ти госпитализированных 67 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

14531 белгородец - на самоизоляции, 19218 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 145456 - сняты с самоизоляции.