Более 49 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1512-ти госпитализированных 62 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Белгорода 1954 и 1975 годов рождения, жительница Белгорода 1941 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1934 года рождения и житель Алексеевского городского округа 1947 года рождения. Все пятеро проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 235 пациентов заболели, а выздоровели – 216.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 55785 человек, выздоровели – 49196, умерли – 1207.

Сейчас из 1512-ти госпитализированных 62 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

14494 белгородца - на самоизоляции, 19146 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 145619 - сняты с самоизоляции.