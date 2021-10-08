За десять дней в Белгороде выявили больше ста нарушений масочного режима

В белгородских маршрутках проходят рейды по маскам. фото: телеграмм-канал «Мэрия Белгорода»

В Белгороде продолжаются рейды по маскам. Ежедневно проверки проводят двенадцать групп. В их состав входят сотрудники администрации, муниципальной стражи, городских управ и полиции.

По данным мэрии, только за последние десять дней в городе выявили 102 нарушения масочного режима. С начала года - больше тысячи. Рейдами было охвачено 300 мест массового скопления людей - торговые центры, общепит и маршрутки. По результатам проверок приостановлена работа 23 объектов торговли. Сейчас акцент сделали на общественный транспорт, так как горожане все чаще жалуются, что пассажиры пренебрегают правилами безопасности.

- Основная цель рейдов — не наказать людей, а убедить носить маски, чтобы обезопасить себя и своих близких, - отметили в администрации города.