В ковидных госпиталях Белгородской области занято 90% коек

В Белгородской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Коронавирус продолжает наступать – в последнее время количество заболевших в регионе ежедневно превышает двести человек. Глава департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что коечный ковидный фонд в настоящее время занят на девяносто процентов. Всего для пациентов с COVID-19 развернуто 3340 мест

- Полностью перепрофилировать коечный фонд мы не можем, у нас есть и другие заболевания, которые никуда не делись. Врачи делают все возможное и невозможное, но еще должна быть сознательность граждан. В первую очередь, необходимо соблюдать меры дистанционирования, носить маски и поменьше находится в местах массового скопления людей, - приводит слова начальника депздрава пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Белгородской области продолжается прививочная кампания. Полностью вакцинировались уже 712 254 жителя региона. Первым компонентом - 761 686 человек. Всего в регионе планируют привить около миллиона человек.

- Мы ставим себе план вакцинировать 80 % от взрослого населения, - сообщил начальник депздрава Андрей Иконников.

На сегодняшний день такого показателя достигли лишь Красногвардейский, Краснояружский, Чернянский районы и Новооскольский городской округ.