В Белгородской области подморозит до трех градусов

Синоптики вновь обещают белгородцам заморозки по ночам. фото: Артем Гребеник.

С каждым днем в Белгородской области становится все холоднее. Вместе с октябрем в регион пришли и ночные заморозки. На субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ночью 9 октября ожидается до трех градусов мороза. Днем обещают +8…+13 градусов. Будет дуть восточный ветер. Ночью – со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем – 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, прогнозам синоптиков, будет чуть теплее. Однако выше отметки +14 столбики термометров не поднимутся.