Белгородское мыло экспортируют в шесть стран

На территории региона зарегистрировано 22 предприятия по производству мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 2 тонн чистящих средств произвели в Белгородской области за 8 месяцев этого года. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нашу продукцию закупают республика Крым, Калининград, Мурманск, Воркута, Сыктывкар, Сургут, Владивосток, Сахалин, Якутск, Владикавказ, а также шесть стран - Казахстан, Монголия, Белоруссия, Азербайджан, Украина и Армения.

Сегодня на территории региона зарегистрировано 22 предприятия по производству мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. В Белгородской области разрабатывают и производят технические моющие средства для промышленности, животноводства, реагенты нефтепромысловой химии, пеногасители для различных отраслей промышленности, товары бытовой химии, смазочно-охлаждающие технологические жидкости и автохимию, технические моющие средства.

По итогам 2020 года объем производства моющих средств составил 3 364,9 тонн, с января по август этого года – 2 236,6 тонн.