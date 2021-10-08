На Белгородчине открыли еще одну детскую площадку

Обустроить здесь комплекс предложили местные жители. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа.

На хуторе Хрещатый Белгородской области открыли детскую игровую и спортивную площадки.

- Объекты в Алексеевском городском округе построили в рамках программы инициативного бюджетирования, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На детской площадке – семь игровых элементов, на спортивной – ворота для мини-футбола и ограждение. Для удобства и безопасности детей территория площадок оборудована резиновым покрытием, здесь установили уличные фонари.

Обустроить здесь комплекс предложили местные жители. Активисты подали заявки и провели общественные обсуждения проекта, который успешно прошел конкурсный отбор и стал победителем.

По словам жителей, площадка стала для них и их детей долгожданным подарком. В планах – продолжать работу по благоустройству территории.