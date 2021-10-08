Еще 228 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 48980 человек. Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Шебекинского городского округа 1938 года рождения, жительница Белгорода 1941 года рождения и житель Белгорода 1974 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице №2 Белгорода. Также среди скончавшихся - жительница Белгородского района 1941 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 228 пациентов заболели, а выздоровели – 213.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 55550 человек, выздоровели – 48980, умерли – 1202.

Сейчас из 1608-ми госпитализированных 53 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

14464 белгородца - на самоизоляции, 19045 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 144089 - сняты с самоизоляции.