Белгородец стал чемпионом мира по ракетомодельному спорту

На 27 секунд дольше модель новооскольского спортсмена продержалась в полете, чем у спортсменки из Польши. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.

В румынском Бузау стартовал чемпионат мира по ракетомодельному спорту.

Александр Ворнавской из Нового Оскола стал чемпионом мира в личном зачете в классе моделей ракетопланов на продолжительность полета.

Три максимальных полета дали возможность Александру выйти в дополнительный тур, где и решилась судьба победителя.

На 27 секунд дольше модель новооскольского спортсмена продержалась в полете, чем у спортсменки из Польши.