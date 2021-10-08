Белгородец стал чемпионом мира по ракетомодельному спорту

На 27 секунд дольше модель новооскольского спортсмена продержалась в полете, чем у спортсменки из Польши. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.
В румынском Бузау стартовал чемпионат мира по ракетомодельному спорту.
Александр Ворнавской из Нового Оскола стал чемпионом мира в личном зачете в классе моделей ракетопланов на продолжительность полета.
Три максимальных полета дали возможность Александру выйти в дополнительный тур, где и решилась судьба победителя.
На 27 секунд дольше модель новооскольского спортсмена продержалась в полете, чем у спортсменки из Польши.