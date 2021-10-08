В Белгороде стартовал форум школьников и педагогов

Образовательный форум объединил активных, неравнодушных, творческих школьников и учителей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Накануне в Белгороде стартовал 4-й городской форум школьников и педагогов «Фант». В очном этапе форума, который проходит на площадке Дворца детского творчества, участвуют 45 старшеклассников и 10 учителей.

За пять дней прослушают онлайн-лекции, станут участниками мастер-классов, пообщаются со спикерами различных творческих площадок, онлайн встретятся с тренерами-экспертами Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, подготовят и представят собственные проекты.

Образовательный форум объединил активных, неравнодушных, творческих школьников и учителей. Всех участников разделили на пять команд, каждая вытянула по два фанта.

Впервые работа форума построена по двум концептуальным векторам - традиции и инновации в направлении творчества, науки, диджитал-технологии, медиа - IT-индустрии, прикладного искусства.