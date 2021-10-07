В Корочанском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В среду, 6 октября, в селе Подкопаевка Корочанского района, произошел пожар в доме на трех хозяев. Во втором часу дня в службу спасения позвонила женщина. Она сообщила, что из квартиры соседей в коридор потянуло гарью. Пожарные сразу же выехали, но, к сожалению, спасти хозяина жилища не удалось.

Собственника четырехкомнатной квартиры – мужчину 1979 года рождения пожарные обнаружили мертвым. В его спальне оказался сгоревшим диван. Спасатели предполагают, что пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.