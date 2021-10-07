В Алексеевке восстановили обрушившееся ограждение моста

Восстановительные работы на центральном мосту в Алексеевке уже завершились. фото: со страницы главы Алексеевского городского округа Станислава Сергачева.

Напомним, 6 сентября в Алексеевке обрушились перила центрального моста через реку Тихая сосна. Вечером того же дня глава администрации городского округа сообщил на своей странице в соцсети, что последствия происшествия ликвидировали.

- Пешеходное ограждение восстановлено. Под мостовым сооружением установлены опоры под кабельные коммуникации, - написал Станислав Сергачев.

Историей с мостом, под которым проходит пешеходная дорожка, заинтересовался Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что по этому факту произошедшего проводится проверка.

Металлическое ограждение обрушилось утром 6 октября. фото: со страницы главы Алексеевского городского округа Станислава Сергачева.

В ходе нее планируется установить, у кого на балансе находится конструкция, сроки и необходимость ремонта моста, источники финансирования ремонтных работ и ряд других обстоятельств. Ранее глава горокруга сообщал, что капитальный ремонт конструкции планировался в 2022-2023 годах.