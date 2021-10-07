Еще 219 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Цифры по коронавирусу в Белгородской области снова не радуют. За сутки им заболели еще 219 человек. За всю историю пандемии – 55 322.

К числу выздоровевших на 7 октября прибавилось 206 жителей региона. Всего победить COVID-19 сумели 48 767 белгородцев.

Умерли от коронавируса за минувшие сутки шесть человек - три жительницы Белгорода 1936, 1946 и 1968 годов рождения, жительница Белгородского района 1954 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1935 года рождения и жительница Прохоровского района 1937 года рождения. За все время коронавирус забрал в Белгородской области 1198 человеческих жизней.

Сейчас в больницах находятся 1652 пациента с подтвержденным COVID-19. Из них 41 в тяжелом состоянии на ИВЛ.