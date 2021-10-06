В одном из магазинов Белгорода на годовалого мальчика свалился мебельный пенал

Следком возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка мебельным пеналом в магазине. Фото: "КП" Архив

В одном из магазинов Белгорода 3 октября серьезно пострадал ребенок. По предварительным данным, семья с двумя маленькими детьми – годовалым и шестилетним мальчиками - находилась в мебельном отделе. Младший ребенок потянул за ручку стоявший в торговом зале пенал, в результате тот рухнул. Малыш получил травмы головы и туловища. Его на скорой помощи увезли в больницу, где он находится и сейчас.

По версии следствия, причиной происшествия стали нарушения по фиксации предметов мебели в торговом зале. Вместе с тем правоохранители проверят и другие версии.

- Следствием тщательно осмотрено место происшествия, изъяты файлы с камер видеонаблюдения торгового зала, а также документация, касающаяся деятельности магазина и упавшего пенала, который уже признан вещественным доказательством, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы.