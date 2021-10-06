«Открытие» подарит скверы любимым учителям

Скверы появятся в школах, собравших наибольшее число голосов. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Окружить родную школу красотой — такую возможность предоставляется всем, кто с теплотой вспоминает годы учёбы. «Открытие» поддерживает желание школьников и их родителей поблагодарить любимых учителей. А все, что нужно сделать в рамках акции — проголосовать за свою школу на сайте проекта «Лес рук».

Чтобы поучаствовать в нём, достаточно «поднять руку» на сайте, проголосовав за родную школу, а также отправить добрые пожелания педагогам: организаторы подготовили открытки с легендарными учительскими фразами, которыми можно поделиться с учителями в соцсетях, добавив слова от себя.

В трех школах, которые наберут больше всего голосов, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» разобьет зелёные скверы в подарок учителям. Акция продлится с 5 по 24 октября нынешнего года.