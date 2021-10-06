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Общество6 октября 2021 11:49

«Открытие» подарит скверы любимым учителям

Ко Дню учителя банк запустил интернет-акцию, призванную поддержать российские школы
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Скверы появятся в школах, собравших наибольшее число голосов.

Скверы появятся в школах, собравших наибольшее число голосов.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Окружить родную школу красотой — такую возможность предоставляется всем, кто с теплотой вспоминает годы учёбы. «Открытие» поддерживает желание школьников и их родителей поблагодарить любимых учителей. А все, что нужно сделать в рамках акции — проголосовать за свою школу на сайте проекта «Лес рук».

Чтобы поучаствовать в нём, достаточно «поднять руку» на сайте, проголосовав за родную школу, а также отправить добрые пожелания педагогам: организаторы подготовили открытки с легендарными учительскими фразами, которыми можно поделиться с учителями в соцсетях, добавив слова от себя.

В трех школах, которые наберут больше всего голосов, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» разобьет зелёные скверы в подарок учителям. Акция продлится с 5 по 24 октября нынешнего года.