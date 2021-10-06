Еще 212 белгородцев заразились коронавирусом и семь умерли от него

В Белгородской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Оперштаб по борьбе с коронавирусом, обнародовал 6 октября неутешительные цифры. За сутки в регионе COVID-19 заразились еще 212 человек. С начала пандемии их уже 55103. Число выздоровевших за день увеличилось на 276. За все время победить вирус смогли 48 561 белгородец.

Умерли за минувшие сутки сразу семеро. Среди них - двое мужчин и женщина из Белгородского района 1950, 1952 и 1946 годов рождения, жительница областного центра 1939 года рождения, жительница Яковлевского городского округа 1958 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1946 года рождения и жительница Чукотского автономного округа 1964 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице. Ранее сообщалось, что в Белгородской области от коронавируса умерла жительница Эстонии. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 1192 человека.

В больницах с коронавирусом сейчас находятся 1695 человек. Из них 42 в тяжелом состоянии на ИВЛ.