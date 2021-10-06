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Общество6 октября 2021 10:00

Запрет на управление машиной вынудил белгородца погасить долг по алиментам

Приставы приняли ряд мер, чтобы забывчивый отец вспомнил о своих родительских обязанностях.
Алексей СЕРГУНИН
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Должник долгое время избегал выплаты алиментов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Должник долгое время избегал выплаты алиментов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Белгорода, которого ссуд обязал ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетней дочери 0,77 прожиточного минимума, долгое время избегал своих обязанностей.

- Выплачивал алименты нерегулярно и небольшими суммами, в результате чего образовалась задолженность в более чем 47 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Приставы арестовали принадлежащий мужчине автомобиль «ВАЗ 21154», наложили запрет на выезд за пределы РФ, оштрафовали на одну тысячу рублей, но должник продолжал игнорировать постановление суда.

Лишь после того как приставы наложили временный запрет на право управления машиной, мужчина погасил задолженность и оплатил штраф в полном объеме.