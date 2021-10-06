В Белгородской области определили чемпионов по мотокроссу

В результате захватывающей борьбы в командном зачете чемпионами стали новооскольцы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В Белгородской области прошли финальные соревнования по мотокроссу. 67 спортсменов из семи команд боролись за победу в Красногвардейском районе.
- Самому младшему участнику соревнований исполнилось шесть лет, а самому старшему – 73 года, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Заезды продолжались около пяти часов. В результате захватывающей борьбы в командном зачете чемпионами стали новооскольцы, «серебро» получила команда из Белгородского района, а третью ступень на пьедестале заняла команда из Шебекино.
Отметим, что впервые мотокросс в Красногвардейском районе провели в 1981 году.