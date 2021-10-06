В 2022-м году в Белгороде появится Центр для занятий адаптивным спортом

Андрей Кожемякин (слева) уверен, что в регионе должен быть современный тир для занятий пулевой стрельбой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022-м году в Белгороде откроют Центр для занятий адаптивным спортом. Новый спортивный объект общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров построят на улице Белинского в районе Ботанического сада.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков провел совещание на месте будущего строительства. К возведению Центра адаптивного спорта по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» должны приступить в ноябре. А ввод объекта запланирован уже на следующий год. Его стоимость – более 300 миллионов рублей. В современном центре будут универсальный и волейбольный спортивные залы, а также зал для занятий настольным теннисом и дополнительные помещения.

Белгородский спортсмен Андрей Кожемякин обратил внимание главы региона на то, что в центре не хватает тира. Участник Паралимпийских игр в Токио отметил, что в регионе необходимо создать условия, которые бы позволили эффективнее готовиться к соревнованиям по пулевой стрельбе. Спортсмен рассказал, что сейчас ему с коллегами приходится сталкиваться со сложностями. Вячеслав Гладков поручил рассмотреть возможность создания современного тира.

«Мне кажется, что такой тир должен работать для всех категорий, не только для адаптивных спортсменов, - добавил глава региона. - Необходимо техническое задание на современный центр вместимостью до 50 человек. Второй вопрос – размещение с точки зрения безопасности, сможем ли мы его построить в черте города? Да и здесь, рядом со строящимся центром адаптивного спорта, место неплохое.

В районе Ботанического сада по проекту «Спорт – норма жизни» уже практически готов и крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем – 105 на 68 метров. Его строительство началось летом прошлого года, а уже в ноябре планируют уложить искусственное покрытие. Сдадут объект в декабре.

А возле крытого манежа идут работы и на двух будущих футбольных полях открытого типа с трибунами. Появится здесь и легкоатлетический стадион с натуральным покрытием, современными беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину, в высоту и с шестом. В 2022 году планируют открыть ФОК со спортивным, тренажерным, тренировочным и хореографическим залами.