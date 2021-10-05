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Общество5 октября 2021 18:17

Белгородцев предупреждают о перекрытии движения на улице Буденного

Это связано с реконструкцией ливневки на подтапливаемом участке
Анастасия Лемешко
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Администрация города предупреждает жителей Белгорода о том, что с десяти часов вечера 8 октября до шести утра 9 октября будет перекрыт участок дороги на улице Буденного – от Есенина до «Леруа Мерлен». Это связано с тем, что в конце недели начнется реконструкция ливневки в районе гипермаркета. Сообщается, что этот участок подтапливается во время сильных дождей. Работы планируется завершить 15 октября.

Водителям приносят извинения за временные неудобства. На время ограничения движения белгородцам предлагают воспользоваться объездным маршрутом – «Есенина – Щорса – Пригородная».