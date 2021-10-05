В Белгороде строят памп-трек

В Белгороде начали строить памп-трек. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

О строительстве в Белгороде памп-трека – специальной велотрассы, которая представляет чередование ям, кочек и контруклонов и не содержит ровных участков, рассказали в мэрии. В настоящее время ведется подготовка соответствующей площадки.

Закончить строительство памп-трека планируют к концу ноября. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Памп-трек расположится за учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной. По данным администрации, это будет специальная площадка 36х32 м для занятий на всех видах колесного транспорта — велосипедах (BMX, маунтинбайки), роликах, коньках, самокатах и скейтбордах. Опробовать ее белгородцы, возможно, смогут уже в этом сезоне. Построить закольцованную трассу с чередой препятствий планируют к концу ноября.