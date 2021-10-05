В Старом Осколе 21-летний парень полез в драку из-за сожительницы старше его на двадцать лет

В Старом Осколе медики сообщили в полицию о том, что к ним поступил 34 пациент с переломом ребер и разрывом легкого. Мужчина смог объяснить, что пострадал во время конфликта, который произошел в одной из квартир города. Подозреваемого задержали. Им оказался 21-летний местный житель.

По предварительным данным, парень пришел домой и обнаружил, что у его 42-летней сожительницы в гостях посторонний мужчина. В порыве ревности молодой человек нанес оппоненту множество ударов ногами и руками. Скорую пострадавшему вызвала женщина, из-за которой и произошел конфликт.

По данным полиции, сейчас опасности для жизни 34-летнего мужчины нет. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.