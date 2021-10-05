В Белгороде энергетики впервые автоматизировали участок кабельной сети

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершил реконструкцию закрытой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ №126, расположенной в здании механического корпуса БГТУ им. В.Г. Шухова. Впервые в рамках проекта реализовано альтернативное техническое решение по автоматизации кабельных линий 6-10 кВ.

Двухтрансформаторная подстанция, питающая один из учебных корпусов университета, оснащена устройствами телемеханики и связи. Вся информация будет доступна диспетчеру Центра управления сетями в режиме онлайн.

Уникальность проекта заключается в реализации альтернативного технического решения по автоматизации кабельной сети 6 кВ путем установки в проходных трансформаторных подстанциях выключателей нагрузки 6 кВ, оснащенных моторными приводами, индикаторов коротких замыканий для КЛ и современных компактных устройств телемеханики.

После завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ планируется проведение опытно-промышленной эксплуатации, включающей тестирование работоспособности системы, после чего будет сделано заключение о целесообразности массового внедрения новой технологии.

- Территория БГТУ им. В.Г. Шухова является частью пилотной зоны, где Белгородэнерго при содействии областного правительства реализует проект «Умный квартал». Энергетики уже заменили сеть наружного освещения и систему учета электроэнергии, в перспективе планируется реконструировать распределительный пункт 6 кВ и восемь трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение учебных корпусов, жилых домов и учреждений, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Демидов.