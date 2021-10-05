Белгородские спасатели вызволили застрявшего между плитами щенка и помогли закованной в металлический ошейник собаке

В Губкине спасатели выручили попавшего в беду щенка и передали малыша волонтерам. фото: со страницы сообщества "Дом с хвостом (г.Губкин)".

В Губкинском городском округе за помощью к спасателям обратились зоозащитники. Они сообщили о застрявшем между бетонными плитами щенке. Самостоятельно вызвонить его у волонтеров не получилось, поэтому они обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Так как тушить в этот момент ничего не требовалось, пожарные отправились спасать беззащитное животное.

При помощи специального оборудования они отодвинули плиту, и малыш оказался на свободе. Волонтеры пообещали присмотреть за ним, а позже в соцсетях поблагодарили очевидцев, которые не прошли мимо и сообщили им о попавшем в беду животном, и откликнувшихся на зов о помощи сотрудников третьего караула пожарно-спасательной части № 8 города Губкина.

«Вы замечательные и чуткие люди, хорошие русские мужики и профессионалы своего дела!», - написали зоозащитники.

В Старом Осколе сотрудникам МЧС пришлось выручать животное, над которым кто-то поиздевался. фото: со страницы сообщества "Старый Оскол STOG".фото:

Еще об одном происшествии с животным рассказали 2 октября в сообществе «Старый Оскол STOG». Сообщается, что в гаражном кооперативе «Металлург-3» кто-то поиздевался над собакой и заковал ее в металлический ошейник. По словам авторов публикации, на помощь также пришли сотрудники МЧС, которые освободили животное.