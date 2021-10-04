Белгородец отправится в колонию за неуважение к суду, призывы к экстремизму и насилию над полицией

В Алексеевке вынесли приговор 48-летнему мужчине за призывы к экстремизму и неуважение к суду. Согласно предъявленным обвинениям, в январе и мае он размещал в соцсети комментарии, которые содержали призывы к насилию по отношению к членам одной из общественных организаций и сотрудникам полиции. Помимо этого, мужчина оскорбил судью из Белгорода.

На стадии следствия он не признавал вину, однако, оказавшись перед лицом Фемиды, изменил свою позицию. Как сообщает прокуратура области, мужчина в итоге раскаялся в содеянном. Он также принес свои извинения судье.

В итоге ему дали год колонии-поселения. Кроме того, жителя Алексеевского городского округа на такой же срок лишили права администрировать сайты и заводить аккаунты в соцсетях.