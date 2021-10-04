В декабре белгородским льготникам обещают выдать месячный запас лекарств на январь

В Белгородской области обсудили ситуацию с обеспечением льготников необходимыми лекарствами. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что ситуация 2021 года, когда были жалобы на нехватку препаратов, не должна повториться. На их приобретение в полном объеме в 2022 году планируется заложить стопроцентное финансирование. Всего на лекарственное обеспечение направят 7,5 миллиардов рублей.

- Первые изменения жители области смогут заметить уже в декабре - все льготники должны получить месячный январский объем лекарств, чтобы не бегать по врачам в новогодние праздники, - рассказал Вячеслав Гладков.

На сайте правительства области сообщается, что в настоящее время ведется подготовка аукционной документации. Глава региона подчеркнул, что поставки необходимых для белгородцев препаратов должны быть непрерывными.

- Важно, чтобы во время торгов не происходила замена препарата на рецептурный аналог, а если это происходит, то необходимо проводить разъяснительную работу с пациентами и объяснять эффект действующего вещества, - сказал Вячеслав Гладков.

Сообщается, что на сегодняшний день в регионе наибольшая потребность в льготных лекарствах инсулинового ряда, препаратах для лечения онкологических и онкогематологических, а также редких заболеваний.