Белгородский «Салют» впервые с 2019 года одержал три домашние победы подряд

Теперь 19 октября «Салют» дома примет дубль тульского «Арсенала». Фото со страницы «Салюта» в VK.

Сегодня в рамках 14-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» переиграл на своем поле «Рязань». Единственный гол в матче на 71-й минуте провел Кирилл Корольков.

«Салют»: Ковалев, Викторов, Мастеров, Крикуненко, Большунов, Малахов (Жилмостных, 88), Дудайти, Дегтярев (Корнеев, 85), Корольков (Матвевнин, 90+), Агеев (Канищев, 88), Дегтев (Олишевский, 90+).

Это уже третья кряду домашняя победа белгородцев. В рамках этой серии были обыграны «Саратов» (1:0) и владивостокское «Динамо» (3:0).

При этом наши земляки выдали лучшую почти за два года серию на своем поле в рамках одного чемпионата. В октябре – ноябре 2019 года поочередно были обыграны московский «Арарат» (3:0), дубль волгоградского «Ротора» (1:0) и столичное «Строгино» (1:0). Та серия возможно бы продлилась, но турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 26-ю очками в активе делит второе – четвертое места с динамовцами из Брянска и Владивостока. Единолично лидирует «Саратов» - 31 балл. В ТОП-5 также входит «Рязань» (22).

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с шестью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с 11-ю точными ударами.

Теперь 19 октября «Салют» дома примет дубль тульского «Арсенала».