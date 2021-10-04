5 октября в НИУ «БелГУ» откроют мемориальную аудиторию им. В.Ф. Куликовского

Владимир Куликовский. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

5 октября, в 9:30, в корпусе медицинского института НИУ «БелГУ» (Народный бульвар, 21) состоится открытие мемориальной аудитории им. В.Ф. Куликовского.

В церемонии примут участие ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева, начальник департамента здравоохранения региона Андрей Иконников, митрополит Старооскольской и Белгородский Иоанн, директор медицинского института Николай Белоусов, преподаватели, коллеги и родственники Владимира Куликовского, в частности, его дочь Марина Баранова, представители сообщества врачей.

В экспозиции аудитории, созданной при участии предприятий и организаций региона, представлены книги, награды В.Ф. Куликовского, его личные вещи и фотографии.