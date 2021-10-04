В Белгородской области мальчику, попросившему у президента собаку, подарили питомца

О заветном желании завести собаку Дмитрий рассказал в видеообращении к президенту. фото: с сайта МВД Медиа.

Осуществилась мечта 14-летнего жителя села Стрелецкое Белгородской области, обратившегося на Прямую линию с Владимиром Путиным с просьбой подарить ему большую собаку. Трогательный ролик с участием мальчика никого не оставил равнодушным.

Активисты Общероссийского народного фронта, помогавшие обрабатывать поступившие в адрес президента обращения, передали просьбу Дмитрия в Центр кинологической службы Управления МВД России по Белгородской области. Там с энтузиазмом встретили предложение помочь ребенку обрести друга и подобрали ему подходящего питомца.

В понедельник, 4 октября, Дима и его родные встречали гостей. К мальчику приехали замначальника УМВД Валерий Медведев, активисты ОНФ и сотрудники кинологической службы полиции вместе со своей воспитанницей – овчаркой по кличке Медея. Ее не случайно выбрали в подарок ребенку.

Как рассказали в ведомстве, у молодой овчарки хорошая родословная. Ее родители – Кара и Боссар - тоже служат в полиции. Они достойно проявили себя во время служебных командировок на Северный Кавказ, а также при задержании преступников.

- Диме решили подарить именно Медею, потому что она отличается добродушным характером, любит детей и с удовольствием играет с ними. Полицейские уверены, что овчарка станет мальчику хорошим другом, - цитирует сайт МВД Медиа официального представителя Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирину Волк.