В Белгородской области во время пожара спасли двух детей

В общей сложности на минувшей неделе в регионе зафиксировано 43 пожара. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, «пожар в Шебекино едва не привел к трагедии, если бы не слаженные действия огнеборцов».

Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного жилого дома на улице Ленина. Пожар начался с кухни, где из-за огня повредился холодильник, а также были закопчены стены и потолок на всей площади квартиры.

Кроме того, весь подъезд оказался заполнен плотным едким дымом, который стал проникать в соседние квартиры. 15 человек смогли самостоятельно покинуть здание и выйти на свежий воздух.

Но в квартирах, расположенных на третьем и четвертом этажах, остались дети 2011 и 2009 годов рождения, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно выйти на улицу. Огнеборцы дежурных караулов пожарно-спасательных частей № 12 и № 52 надели на ребят спасательные устройства и вывели их из задымленного подъезда. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В общей сложности на минувшей неделе в регионе зафиксировано 43 пожара, десять из них огнеборцы ликвидировали в жилых помещениях, спасли из огня троих человек.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается с убедительной просьбой соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении, не сжигать сухую траву и мусор вблизи жилых построек.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.