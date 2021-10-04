Белгородские гандболисты сенсационно проиграли аутсайдеру из Воронежа

Следующие матчи чемпионата «Технолог-Спартак» проведет 16 – 17 октября в Омске с местным «СКИФом». Фото со страницы кафедры физического воспитания и спорта БГТУ им. В. Г. Шухова в VK.

В минувшие выходные белгородский «Технолог-Спартак» провел стартовые матчи в рамках чемпионата России в высшей лиге по гандболу.

Казалось, что хозяева без проблем одолеют аутсайдера прошлого сезона «ВГТУ-Воронеж».

Но заметно укрепившиеся минувшим летом географические соседи преподнесли сюрприз. Первая встреча завершилась вничью – 28:28, а во второй победили гости – 35:27.

Самыми результативными у хозяев в первом матче стали Евгений Макин (9 очков) и Илья Кудрявцев (7), во второй – Дмитрий Симонов (5), Никита Задорожний, Игорь Неклюдов и Иван Цуканов (по 4).

Следующие матчи чемпионата «Технолог-Спартак» проведет 16 – 17 октября в Омске с местным «СКИФом». Сибиряки в первом туре обменялись победами с дублем подмосковных «Чеховских медведей».