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Общество4 октября 2021 13:51

6 октября в Белгородской области пройдет масштабная проверка систем оповещения

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» прозвучит в 10:40
Алексей СЕРГУНИН
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МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

6 октября на территории Белгородской области будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при помощи электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до одной минуты).

Цель проверок - отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В этом году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.