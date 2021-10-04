«Открытие» вновь повышает ставки

Нововведения вступили в силу 1 октября.

Клиентам, которые не хотят размещать средства на длительный срок, банк «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». С 1 октября ставка по нему в рублях составляет 5% годовых.

Максимальная ставка по вкладу «Надежный» теперь составляет 6,5% годовых, по вкладу «Активное пополнение» - 6,1% годовых (в отличие от вклада «Надежный», его можно пополнять в течение всего срока действия договора). Максимальная ставка по вкладу «Свободное управление» - 5,6% годовых. Для удобства клиентов здесь в течение всего срока действия договора предусмотрено свободное пополнение и снятие средств.

Более подробная информация – в разделе «Вклады и счета» на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Напомним, вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и дистанционно через интернет- или мобильный банк «Открытия».