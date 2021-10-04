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Общество4 октября 2021 13:05

В Белгороде парня ограбили в подъезде – в нападении подозревают соседа

Злоумышленник сорвал с молодого человека цепочку и скрылся в лифте
Анастасия Лемешко
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В полицию Белгорода обратился 18-летний парень. Молодой человек рассказал, что сосед напал на него в подъезде и сорвал с шеи золотую цепочку.

Уголовный розыск задержал подозреваемого. В совершении преступления подозревают 32-летнего местного жителя с криминальным прошлым.

По предварительным данным, встретив молодого человека в подъезде, он прижал его стенке, сорвал ювелирное украшение и скрылся в лифте. Похищенную цепочку мужчина впоследствии сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. Ущерб, причиненный 18-летнему белгородцу, оценили в пятнадцать тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.