В Белгороде парня ограбили в подъезде – в нападении подозревают соседа

В полицию Белгорода обратился 18-летний парень. Молодой человек рассказал, что сосед напал на него в подъезде и сорвал с шеи золотую цепочку.

Уголовный розыск задержал подозреваемого. В совершении преступления подозревают 32-летнего местного жителя с криминальным прошлым.

По предварительным данным, встретив молодого человека в подъезде, он прижал его стенке, сорвал ювелирное украшение и скрылся в лифте. Похищенную цепочку мужчина впоследствии сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. Ущерб, причиненный 18-летнему белгородцу, оценили в пятнадцать тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.