Еще 198 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 48043 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Чернянского района 1960 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1947 года рождения, жительница Корочанского района 1960 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгородского района 1949 года рождения и житель Корочанского района 1948 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 198 пациентов заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 54683 человека, выздоровели – 48043, умерли – 1179.

Сейчас из 1852-х госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

14272 белгородца - на самоизоляции, 18718 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 139963 - сняты с самоизоляции.