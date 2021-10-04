Белгородские приставы помогли мужчине получить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда

Предприятие не стало нарушать оговоренный законом срок выплаты. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В Прохоровское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании с одного из предприятий в пользу жителя Яковлевского района компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Но на выплату должники отважились лишь после того, как приставы наложили запрет на регистрационные действия всех 107-ми единиц транспорта, принадлежащих этой фирме.

- В итоге предприятие не стало нарушать оговоренный законом срок выплаты, и в полном объеме рассчиталось с потерпевшим, - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.