Белгородские хоккеисты уступили в Мурманске по буллитам

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» сохранил единоличное лидерство в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» во второй раз проиграл в Мурманске местной «Арктике».

На 6-й минуте Владислав Филиппов вывел белгородцев вперед. На 14-й минуте хозяева выправили ситуацию – отличился Кирилл Бадамшин. За 14 секунд до первого перерыва Данила Сидоров поразил ворота игравшей в большинстве «Арктики» - 1:2.

Едва начался второй период, как Никита Корзов во второй раз восстановил равенство в счете – 2:2. На 32-й минуте Алексей Голубев вновь вывел белгородцев вперед. И как днем ранее, «Арктика» перевела игру в овертайм благодаря шайбе, заброшенной в концовке третьего отрезка матча – сделал это Иван Патракеев.

Учитывая, что в овертайме ни одной из команд не удалось поразить цель, настал черед серии буллитов. На точный бросок Мартина Слепынина хозяева ответили двумя голами. Иван Филин и Аристрах Фальковский принесли «Арктике» победу – 2:1 по буллитам, и суммарно – 4:3.

Напомним, что в первой встрече мурманчане победили в овертайме после точного броска Филина.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» сохранил единоличное лидерство в западной конференции. В активе нашей команды десять очков после семи игр при разнице шайб 23:16. В ТОП-3 также входят ХК «Россошь» (9) и ХК «Брянск» (7).

Теперь 6 - 7 октября белгородские хоккеисты сыграют в Кондопоге со «СКА-ГУОР Карелия». Начало матчей в 19:00.