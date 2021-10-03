В Белгородской области в ДТП пострадала пожилая велосипедистка

Автоавария произошла в субботу, 2 октября, в поселке Уразово Валуйского городского округа. По предварительным данным, около одиннадцати часов дня в районе дома № 28 «Б» на улице Ленина 38-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил пожилую велосипедистку. Семидесятилетняя женщина двигалась в попутном направлении и поворачивала налево от края проезжей части, когда попала под колеса.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что велосипедистка получила травмы.