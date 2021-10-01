На выходных в Белгородской области ожидается до 15 градусом тепла

фото: Артем Гребеник.

На выходных белгородцы смогут насладиться золотой осенью. Учитывая время года, погода в регионе ожидается неплохая. По ночам уже холодно – от нуля до +5 градусов. Зато днем столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов.

Дождей синоптики не обещают. В субботу, 2 октября, в Белгородской области будет переменная облачность. В воскресенье установится ясная погода. Правда, утром местами возможен туман. Ветер в ближайшие два дня будет дуть восточный со скоростью 3-8, местами 10 метров в секунду.