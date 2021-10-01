В Старом Осколе мужчина погиб от болгарки

Старооскольца будут судить за смертельный удар болгаркой. Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось в июле 2021 года в Старооскольском городском округе. По версии следствия, 50-летний мужчина в подъезде многоэтажки менял замок на входной двери общего тамбура. В это время из квартиры вышел его сосед. Между жильцами завязалась ссора. В ходе конфликта менявший замок староосколец ударил оппонента работающей углошлифовальной машиной в подмышечную область справа. От полученной травмы сосед умер на месте происшествия.

По данным регионального Следкома, 50-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Уголовное дело уже направили в суд. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.