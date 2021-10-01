Вячеслав Гладков отметил необходимость в два раза сократить срок подключения объектов к отоплению

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал начало отопительного сезона. Глава региона отметил, что ему поступает много обращений по этому поводу.

- В этом году отопительный сезон начался очень рано, фактически по просьбе жителей, без достижения нормативных показателей. Вижу, что по срокам процесс немного затянулся. Считаю, что это можно и нужно делать в два раза быстрее. Срок подключения всех объектов необходимо сократить с двух недель до пяти-семи дней, - написал утром Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Этот вопрос он планирует в ближайшее время обсудить с главами администраций и руководителями ресурсоснабжающих организаций. По словам Вячеслава Гладкова, первые просьбы включить батареи стали поступать еще в начале сентября, когда днем температура еще была +27 градусов. При этом рано давать тепло тоже нельзя, поскольку будут другие жалобы из-за того, что платить за коммунальную услугу придется раньше срока.

- Если не соблюдаются нормативы, то могут подать в суд, поэтому нам нужен четкий алгоритм, чтобы у жителей не возникало столько вопросов. Нужны законодательные решения, - добавил Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, подключение жилого фонда к отоплению завершилось по многих районах и округах, в том числе в Стром Осколе и Белгороде. Однако есть проблемы в домах, где управляющие компании еще ведут регулировку оборудования.

- Дал главам поручение усилить индивидуальную работу с каждым заявителем и максимально быстро завершить все работы, - отметил Вячеслав Гладков.