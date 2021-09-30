Белгородский «Салют» упустил победу в Пензе

Теперь 4 октября «Салют» дома примет «Рязань». Фото со страницы «Салюта» в VK.

Сегодня в рамках 13-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» поделил очки в Пензе с местным «Зенитом».

На 56-й минуте гости повели в счете – отличился Артем Малахов. Спустя девять минут Даниил Коноплев восстановил ничейный результат, который продержался вплоть до финального свистка – 1:1. На 82-й минуте Андрей Ивантеев покинул поле после красной карточки, оставив белгородцев в меньшинстве.

«Салют»: Ковалев, Крикуненко, Мастеров (Викторов, 84), Ивантеев, Большунов, Корнеев (Канищев, 82), Агеев, Дегтярев, Малахов, Матвевнин (Контанистов, 82), Дегтев (Жилмостных, 90).

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 23-мя очками в активе занимает 4-е место. В ТОП-3 входят «Саратов» (28), динамовцы из Владивостока (26) и Брянска (23). Вплотную за нами следует «Рязань» (22).

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с шестью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с 11-ю точными ударами.

Теперь 4 октября «Салют» дома примет «Рязань».