1 октября в Белгородской области ожидается туман

На Белгород надвигается туман. фото: Артем Гребеник.

По прогнозам белгородских синоптиков, в пятницу, 1 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью будет +2…+3 градуса. Днем - +9…+14 градусов.

Дождей белгородцам не обещают, зато днем и ночью ожидается туман. Сотрудники МЧС и автоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными в такую погоду и не спешить за рулем. Следует также использовать противотуманные фары. Пешеходов просят не переходить дорогу, не убедившись в безопасности, и обозначать себя световозвращателями.