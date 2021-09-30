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Общество30 сентября 2021 19:21

1 октября в Белгородской области ожидается туман

Днем будет +14 градусов
Анастасия Лемешко
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На Белгород надвигается туман. фото: Артем Гребеник.

На Белгород надвигается туман. фото: Артем Гребеник.

По прогнозам белгородских синоптиков, в пятницу, 1 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью будет +2…+3 градуса. Днем - +9…+14 градусов.

Дождей белгородцам не обещают, зато днем и ночью ожидается туман. Сотрудники МЧС и автоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными в такую погоду и не спешить за рулем. Следует также использовать противотуманные фары. Пешеходов просят не переходить дорогу, не убедившись в безопасности, и обозначать себя световозвращателями.