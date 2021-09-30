В Белгороде полицейские раскрыли кражу, совершенную 28 сентября на парковке торгового центра

Об инциденте на парковке возле торгового центра «Рио» рассказывали региональные паблики. Водитель автомобиля «Рено Логан» - 33-летний мужчина - буквально на полчаса отлучился в магазин за покупками, а, вернувшись, обнаружил, что машина вскрыта – из салона пропали два мобильника.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался сорокалетний местный житель с криминальным прошлым. По данным полиции, он при помощи ножниц повредил личинку замка на двери и умыкнул из машины два телефона, которые были прикреплены к панели. Мобильники он вскоре продал, а деньги потратил. Ущерб, причиненный владельцу, составил порядка 15 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.