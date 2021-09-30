В Белгородской области в ДТП погиб молодой мужчина

В среду, 29 сентября, на дорогах Белгородской области произошло два смертельных ДТП. Напомним, около часа дня в Красногвардейском районе 45-летний водитель «Рено Сандеро», двигаясь со стороны села Сорокино в направлении Казацкого, по предварительным данным, при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 2103» под управлением 56-летнего мужчины. В результате 50-летняя пассажирка иномарки погибла. Травмы получили водитель отечественного автомобиля и его 55 летняя пассажирка.

В Губкинском городском округе около семи часов вечера на первом километре дороги «Чаплыжное – Ивановка – Лукьяновка – граница Курской области» 39-летний водитель «Ниссана» сбил 32-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части дороги вне населенного пункта. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, пешеход скончался на месте происшествия.